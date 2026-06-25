Ученые раскрыли загадку рисунков в доисторической пещере во Франции: что узнали (фото)

Ученые установили возраст черных изображений в знаменитой доисторической пещере Фон-де-Гом на юго-западе Франции: они были созданы около 13 000–16 000 лет назад. Это открытие помогает решить древнюю научную загадку.

Об этом пишет Daily Galaxy. Долгое время исследователи не могли точно датировать наскальные рисунки в регионе Дордонь, поскольку большинство черных изображений выполнены минеральными пигментами, которые не поддаются радиоуглеродному анализу.

Новые данные, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, изменили ситуацию. Ученые обнаружили, что часть рисунков в Фон-де-Гоме содержит пигменты на основе древесного угля, что позволило напрямую определить их возраст. Ключом к открытию стали два изображения вблизи перекрестка пещеры – бизон и так называемая "маска", напоминающая человеческое лицо. На поверхности сохранились микроскопические следы черного пигмента, позволившие установить его состав.

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Посредством спектроскопии отраженного излучения ученые определили, что рисунки выполнены именно углем, а не марганцевыми минералами. Это важно, ведь древесный уголь содержит органический углерод, который можно датировать методом радиоуглеродного анализа. После идентификации материала исследователи отобрали микроскопические образцы с осторожностью, чтобы минимизировать влияние на пещеру и провели датировку.

Полученные результаты отнесли оба изображения к позднему палеолиту: бизон был создан примерно 13461-13162 года до н. э., а "маска" - значительно раньше, около 16 000-15 300 лет до н. е. В то же время один из образцов дал неожиданный результат: фрагмент из левого глаза "маски" показал возраст около 9 000 лет, что существенно отличается от других данных.

Исследователи предполагают, что причина состоит в загрязнении. За тысячелетия на поверхности пещерных стен могли накапливаться более молодые углеродные примеси — из дыма, влаги или контакта с людьми и окружающей средой, что и повлияло на результат анализа.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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