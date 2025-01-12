Ученые раскрыли тайну образования Великих озер Северной Америки

Большие озера Северной Америки возникли благодаря "горячей точке", действовавшей сотни миллионов лет назад. Сегодня Кабо-Верде – островное государство в центральной части Атлантического океана.

Однако 300 миллионов лет назад эта горячая точка размещалась под территорией, которая позже станет частью Северной Америки, в эпоху суперконтинента Пангея. Об этом пишетNews Week

Как объясняют ученые, горячая точка нагревала и растягивала земную кору, формируя низины. Когда около 20 тысяч лет назад на этот регион надвинулись ледники, они дополнительно изменили ландшафт, оставив впадины, которые впоследствии наполнились талой водой. Сегодня эти озера содержат около 20% всей пресной воды на планете.

Авторы исследования подчеркивают: это открытие демонстрирует, как продолжающиеся миллионы лет глубинные процессы Земли влияют на современную географию и экосистемы.

Читайте также: Невероятное открытие в Чехии: археологи нашли древний город в возрасте 7000 лет, где добывали золото

Сочетание геологических и ледниковых процессов, длившихся сотни миллионов лет, привело к образованию Великих озер. Приблизительно 300–200 миллионов лет назад горячая точка Кабо-Верде, шлейф раскаленного материала из мантии Земли, находилась под территорией, которая впоследствии стала регионом Великих озер. Из-за нагревания и растяжения литосферы, твердой наружной оболочки Земли, образовалась низменная область.

Позже, во время последнего ледникового периода, ледники, двигаясь по этим низменностям, дополнительно углубляли и изменяли рельеф.

В отличие от горячих точек, которые создают вулканические острова, например Гавайи, горячая точка Кабо-Верде имела менее заметное влияние. Это объясняется стабильностью и толщиной литосферы североамериканского континента, которая предотвратила вулканическую активность, но способствовала формированию уникального рельефа. В результате именно ледники завершили процесс создания озер, ставших важным источником пресной воды в мире.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мужчина обнаружил вблизи своего дома остатки мастодонта ледникового периода.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!