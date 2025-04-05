Ученые раскрыли происхождение культового англосаксонского шлема, найденного в Дании: выводы поразили

Знаменитый шлем VII века из Саттон Гу в Англии, возможно, происходит из южной Скандинавии. Такую гипотезу выдвинули исследователи после недавнего открытия в Дании.

Археологи обнаружили на датском острове Таасинг бронзовый штамп, который, вероятно, использовали для обработки металла. На нем изображена воина верхом на коне. Этот мотив удивительно похож на орнамент, выбитый на церемониальном шлеме из Саттон Гу, найденном в 1939 году в англосаксонском захоронении на корабле в Восточной Англии. Об этом пишет Live Science.

Подобные изображения также были обнаружены на шлемах из Швеции и ювелирных изделиях из южной Германии. Это дает основания предполагать, что шлем из Саттон Гу мог быть либо семейной реликвией, либо дипломатическим подарком из одного из этих регионов.

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Петер Пентц, археолог и куратор Национального музея Дании считает, что такой мотив связан с аристократией. Он отмечает, что дворяне того времени обычно ездили в бой на лошадях.

Штамп, найденный примерно два года назад на Таасинге, являлся частью металлургической мастерской. Пока его экспонируют в музее.

Шлем из Саттон Гу – это сочетание североевропейского и римского стилей. Он был восстановлен из многочисленных фрагментов, найденных при раскопках. Кроме шлема, там обнаружили музыкальные инструменты, ювелирные украшения, оружие и доспехи.

Шлем и его характерная маска лица стали символами англосаксонской культуры, сформировавшейся в раннесредневековой Англии благодаря переселенцам из современных территорий Германии и Дании.

Историк Хелен Джиттос из Оксфордского университета считает, что схожесть мотивов на штампе и шлеме свидетельствует о тесной связи военной элиты Северной Европы. Она предполагает, что некоторые англосаксонские дворяне могли воевать как наемники за Византийскую империю.

Археолог Говард Уильямс из Честерского университета считает, что найденный штамп является ближайшим аналогом к мотивам коня и воина на шлеме из Саттон Гу. По его мнению, шлем мог быть изготовлен в южной Скандинавии в конце VI или начале VII века, или же он был сильно под влиянием художественного стиля этого региона.

Эти новые данные подчеркивают широкую распространенность мотива коня и воина на территории Северной Европы того времени. Открытие штампа может помочь по-новому осмыслить происхождение одного из известнейших англосаксонских артефактов.

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