Ученые проанализировали древние надписи в курганах Грузии: были поражены открытием (фото)

Археологи по-новому переосмыслили загадочные резьбы, обнаруженные в древних курганах на территории Грузии, и предположили, что часть символов могла выполнять не только ритуальную функцию, но служить своеобразными "записями" о процессе строительства погребальных сооружений. Исследование помогло лучше понять жизнь сообществ средних бронзовых суток, проживавших на Южном Кавказе примерно 4000 лет назад.

Об этом пишет Indian Defence Review. Объектом анализа стали курганы в районе Зуртакеты, впервые исследовавшиеся еще в середине XX века. Во время раскопок там были обнаружены сотни каменных плит с гравировками, вмонтированных в стены погребальных камер и проходов.

Новый анализ архивных фотографий и чертежей показал, что эти изображения являются частью масштабной традиции мегалитического искусства, существовавшей в регионе Южного Кавказа более полутора тысяч лет.

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Изображавшие древние мастера На каменных плитах зафиксирован широкий спектр символов и изображений:

зигзагообразные линии, треугольники и спирали;

геометрические сетчатые орнаменты;

фигуры оленей и других животных;

схематические изображения жилых построек.

Ученые предполагают, что эти мотивы имели символическое или ритуальное значение и были связаны с представлениями людей бронзового века о мире и загробной жизни.

Древние "метки" как возможные записи Отдельное внимание исследователей привлекли группы насечек, похожие на счетные или учетные обозначения. Археолог Леван Лосаберидзе считает, что они могли использоваться для фиксации вклада отдельных семей или групп в строительство курганов. В случае подтверждения этой гипотезы находки могут стать одним из древнейших свидетельств организованного коллективного труда в регионе.

Гравировки связывают с культурой Триалете, которая существовала примерно между 2000 и 1700 годами до нашей эры и известна сложными погребальными сооружениями, а также высоким уровнем обработки бронзы и драгоценных металлов. Подобные мотивы также обнаружены на территории современных Армении и Азербайджана, что может свидетельствовать о распространенных общих культурных традициях на Южном Кавказе.

В то же время исследователи отмечают, что выводы остаются предварительными, поскольку значительная часть первичных материалов раскопок была утрачена, а анализ базируется преимущественно на архивных фотографиях и зарисовках.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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