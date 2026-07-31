Ученые открыли тайну массовой смерти археологов, исследовавших гробницу польского короля (фото)

В 1973 году в Польше большой общественный интерес вызвал открытие гробницы короля Казимира IV Ягеллона. Первоначально трагические события, произошедшие после этого, породили слухи о древнем проклятии, однако современные исследования указывают на более реальное объяснение.

Об этом пишет Popular Mechanics.. Несмотря на то, что доступ к историческим захоронениям в то время был строго ограничен, архиепископ Кракова Кароль Войтыла, впоследствии ставший Папой Римским Иоанном Павлом II, позволил группе ученых войти в усыпальницу польского монарха, умершего в 1492 году.

Вскоре после открытия гробницы произошли трагические события. Уже через несколько дней умерли четверо из двенадцати исследователей, работавших внутри склепа. Через десять недель количество погибших возросло до десяти, а в течение следующих лет умерло в общей сложности 15 человек, которые либо находились в гробнице, либо контактировали с найденными останками во время лабораторных исследований.

Идея о смертельном проклятии древних захоронений стала популярной после открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1922 году. После смерти руководителя экспедиции, лорда Карнарвона, скончавшегося через несколько недель после проникновения в погребальную камеру, возникла легенда о "проклятии мумии".

Официально причиной смерти Карнарвона считалось осложнение после укуса инфицированного комара и пневмонии. В то же время, авторы исследования, опубликованного в 2003 году, предположили, что он мог заразиться инвазивным грибком Aspergillus, споры которого могли содержаться внутри гробницы.

Именно поэтому польские археологи, отправляясь в усыпальницу Казимира IV, шутили о возможном проклятии. Однако после ряда смертей ситуация перестала казаться мистической.

В 2015 году журнал Journal of the Air & Waste Management Association опубликовал результаты исследования воздуха и поверхностей в нескольких польских склепах, в том числе и в Вавельском замке.

Ученые установили, что концентрация грибковых спор в этих помещениях значительно превышала допустимые нормы профессиональной деятельности. Исследователи подчеркнули, что люди, работающие в таких условиях, должны осознавать потенциальную опасность для здоровья.

Специалисты полагают, что свою роль сыграли особенности погребального обряда XV века. Казимир IV Ягеллон скончался в 1492 году в возрасте 65 лет. Из-за жаркой погоды тело начало разлагаться еще до погребения, после чего его положили в простой деревянный гробу.

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Когда археологи открыли гробницу спустя почти пять веков, древесина уже полностью разрушилась, однако внутри оставалась среда, благоприятная для развития микроорганизмов.

Позже анализ образцов показал высокую концентрацию нескольких видов грибков, в том числе Aspergillus, Penicillium rubrum и Penicillium rugulosum. В обычных условиях они могут вызывать аллергические реакции или воспаления, однако в замкнутом пространстве их концентрация оказалась очень высокой.

По словам исследователей, вдыхание большого количества грибковых спор, особенно с ослабленным иммунитетом, может привести к развитию тяжелых инфекций легких. Такие заболевания способны прогрессировать как очень быстро, так и незаметно развиваться в течение длительного времени.

Современные научные данные свидетельствуют, что серия смертей после открытия гробницы Казимира IV Ягеллона, вероятнее всего, была связана не с мистическим проклятием, а с опасным влиянием токсичных грибковых спор, накапливавшихся в герметично закрытом захоронении столетий.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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