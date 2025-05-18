Ученые открыли новый вид хищных динозавров, обитавших на Земле примерно 220 миллионов лет назад: чем интересны

Еще в 1980-х годах на территории Индии были найдены окаменевшие останки динозавра. Теперь ученые выяснили, что это был ранее неизвестный вид – Maleriraptor kuttyi. Этот вид представляет собой небольшого, ловкого хищника, жившего примерно 220 миллионов лет назад, в норийской эпохе триасового периода.

Его останки обнаружили в верхних слоях геологической формации Малери в бассейне Пранхита-Годавари, рядом с деревней Аннарам в современном индийском штате Телангана. Этот регион давно считается одним из ключевых мест находок ранних динозавров. Об этом пишет Interesting Engineering.

По данным исследователей, Maleriraptor kuttyi достигал около 1 метра в высоту и 2 метра в длину. Его отнесли к примитивной, но хищной группе динозавров — Herrerasauria, одной из самых ранних известных мясоядных линий.

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Ученые отмечают, что Maleriraptor kuttyi имел более развитые признаки по сравнению с древнейшими хищниками из Северной Америки, но заметно отличался от более поздних американских представителей семьи Herrerasauridae.

Открытие имеет важное значение: это первое свидетельство того, что герреразавры смогли пережить экологические катастрофы, произошедшие в Гондване в начале норийской эпохи. В это время исчезли целые группы тетраподов, в частности ринхозавры — крупный род травоядных рептилий.

"Находка Maleriraptor kuttyi свидетельствует о том, что герреразавры сохранились в Гондване по крайней мере в начале норийского периода после вымирания ринхозавров", - говорится в исследовании.

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