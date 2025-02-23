Ученые определили самую умную рыбу в мире: ответ поразит

Манта, представитель хрящевых рыб рода Mobula, имеет самый большой мозг среди всех океанических рыб. Эти гиганты путешествуют по океанам, преодолевая огромные расстояния в поисках планктона.

Как отмечает IFLScience, образ жизни мантий требует хорошо развитых навигационных навыков и чувств, а также способности синхронизировать свое поведение, чтобы эффективнее находить пищу.

По данным OCEANA, мозг мант не только значителен по размеру, но и имеет высокоорганизованные участки, ответственные за коммуникацию, решение проблем и обучение. Это делает их одними из самых умных рыб в мире.

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В 2016 году ученые провели тест с зеркалом, чтобы проверить, способны ли манты узнать себя в отражении. Рыбы не пытались взаимодействовать с собственным отражением, но демонстрировали необычные и повторяющиеся движения, свидетельствующие о проверке на непредвиденные обстоятельства. Впрочем, чтобы окончательно определить уровень самосознания мант, требуется дополнительный тест с метками.

Хотя манты имеют самый большой мозг среди рыб, это не обязательно означает высокий уровень интеллекта. Эксперт по поведению животных Алесия Картер из Лондонского университетского колледжа отмечает, что интеллект – понятие многогранное и сложное для объективной оценки. Каждый вид адаптируется к своей среде по-своему, и разные формы умственных способностей помогают животным выживать и преуспевать в природе.

Напомним, ученые запечатлели существо, живущее на Земле еще со времен динозавров.

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