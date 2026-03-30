Ученые объяснили, почему никто не решается открывать гробницу императора Китая Цинь Шихуанди (фото)

Точные описания этой гробницы почти не сохранились, однако исторические источники свидетельствуют: она является частью грандиозного подземного комплекса размером с целый город, который остается неприкосновенным с 208 года до нашей эры. С тех пор усыпальницу первого императора Китая ни разу не открывали — и на это есть веские причины.

Все началось в 1974 году, когда фермеры в провинции Шэньси случайно наткнулись на глиняные обломки. Впоследствии выяснилось, что это одно из самых выдающихся археологических открытий Китая: знаменитая Терракотовая армия. Об этом пишет Interesting Engineering.

После раскопок мир увидел около 8 тысяч уникальных скульптур воинов, созданных более 2200 лет назад. Однако эта находка оказалась лишь частью более масштабного погребального комплекса, связанного с императором Цинь Шихуанди.

Официально этот объект известен как Мавзолей Цинь Шихуанди. Он расположен вблизи современного Сианя и занимает площадь более 56 квадратных километров. Строительство длилось около четырех десятилетий и завершилось примерно в III веке до нашей эры. По предположениям, планирование комплекса повторяет структуру тогдашней столицы династии Цинь.

Древние хронисты, в частности Сима Цянь, описывали гробницу как подземный дворец с реками ртути, сложными механизмами защиты и украшенным "звездным" потолком из жемчужин. Хотя эти описания не подтверждены полностью, современные исследования частично поддерживают их: в почве вокруг кургана обнаружен повышенный уровень ртути, а георадар показывает наличие больших подземных полостей и многоуровневых структур.

Несмотря на это, центральная часть гробницы — место захоронения императора — остается запечатанной. Археологи заведомо не спешат ее открывать. Основная причина – риск безвозвратного повреждения артефактов. Резкое изменение температуры, доступ кислорода и микроорганизмы могут уничтожить предметы, которые хранились в герметичной среде более двух тысячелетий.

Такой риск уже имел место: во время первых раскопок Терракотовой армии яркие краски на скульптурах начали исчезать буквально через считанные минуты после контакта с воздухом. И хотя технологии сохранности значительно продвинулись вперед, масштаб и сложность центральной гробницы делают ее открытие чрезвычайно сложной задачей.

Есть и другие факторы. Например, потенциальная опасность ртутных испарений, которые могут представлять угрозу как для исследователей, так и для окружающей среды. Для безопасных раскопок понадобились бы сложные инженерные решения, специальные системы защиты и контроль среды.

Не менее важен и политический аспект. Цень Шихуанди – ключевая фигура китайской истории, объединитель страны. Его гробница имеет не только археологическое, но и символическое значение. Любая ошибка при раскопках может вызвать широкий общественный резонанс.

Именно поэтому Китай следует принципу: не открывать объекты, если невозможно гарантировать их сохранение. Ученые активно применяют неинвазивные методы исследования — георадар, магнитометрию, анализ газов и спутниковую съемку. Это позволяет постепенно изучать структуру комплекса, не нарушая его целостность.

В итоге гробница Цинь Шихуанди остается одной из наиболее исследованных, но в то же время нераскрытых археологических памятников в мире. И хотя доступ к ней ограничен, современные технологии позволяют заглянуть внутрь — не открывая ее физически.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !