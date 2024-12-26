Ученые обнаружили в Турции точное место легендарной битвы Македонского против персов

Историческое открытие в Турции: ученые наконец-то локализовали место битвы при Гранике, где Александр Македонский одержал свою первую выдающуюся победу над Персией. Это эпохальное открытие завершило многолетние поиски места боя, изменившего ход мировой истории.

Профессор Рейхан Корпе посвятил 20 лет поискам места этой решающей битвы, где погибли 90 тысяч воинов. Ключом к разгадке стал тщательный анализ маршрута армии Македонского. Исследователи воссоздали путь завоевателя от села Озбек через Умурбей и Лапсек до равнины Бига. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сражение при Гранике, состоявшееся в мае 334 года до нашей эры, стало поворотным моментом в противостоянии двух империй. Александр Македонский, несмотря на оговорку советников Дария о превосходстве македонской пехоты, встретился с персидской армией в открытом бою. Эта победа открыла путь к дальнейшим завоеваниям, протянувшимся вплоть до Индии.

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Значение этой битвы трудно переоценить – она не только ослабила могущественную Персидскую империю, но и положила начало новой эпохе в истории Древнего мира. Теперь турецкие власти планируют превратить это место в туристический объект в рамках "Культурного маршрута Александра Великого", что позволит посетителям прикоснуться к живой истории.

Это открытие стало кульминацией многовековых поисков и позволит будущим поколениям лучше понять одно из важнейших событий античной истории.

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