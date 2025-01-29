Ученые обнаружили в мантии Земли огромные острова: выше Эвереста

На глубине около 2000 км под поверхностью Земли ученые обнаружили два масштабных региона, имеющих размер континентов. Они оказались теплее окружающих областей и, что интересно, имеют возраст не менее полумиллиарда лет.

Исследователи из Утрехтского университета доказали, что мантия Земли имеет меньше потоков, чем считалось ранее, что противоречит сложившейся теории ее динамической и хорошо перемешанной структуре. Об этом сообщает Earth.

Особенности "подземных островов"

Эти гигантские регионы достигают высоты около 1000 км, что превышает самые высокие горы на поверхности планеты. Они расположены под Африкой и Тихим океаном и известны как обширные провинции с низкой сейсмической скоростью (LLSVP).

"Никто точно не знает, что это за структуры, временные ли они, существуют ли уже миллионы, а возможно, даже миллиарды лет", - отметил старший автор исследования Арвен Деусс.

Вокруг этих регионов обнаружено скопление затонувших тектонических плит, опустившихся в мантию в результате субдукции. В огромных провинциях сейсмические волны существенно замедляются, что указывает на завышенную температуру в этих зонах.

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Что показали исследования сейсмических волн

Ученые применили новый подход к анализу сейсмических волн, который позволил оценить как скорость волны, так и энергию, которую они теряют во время прохождения сквозь мантию.

"Мы были удивлены: в этих областях волны почти не затухали, в то время как в зонах погребенных плит мы наблюдали значительное затухание", – рассказала сейсмолог Суджания Талавера-Соза.

Этот факт противоречит предыдущим представлениям и заставил учёных подробнее изучить свойства материалов в этих регионах.

Почему это важно

Минералогический анализ, проведенный исследовательницей Лорой Кобден, показал, что крупные провинции состоят из материалов с большим размером зерна, чем в затонувших тектонических плитах.

Изучение таких регионов имеет ключевое значение для понимания сложных процессов, происходящих внутри Земли.

"Мантия – это двигатель, управляющий многими геологическими явлениями, например, мантийными плюмами – огромными потоками горячего материала, поднимающимися к поверхности, как в лавовой лампе. Мы предполагаем, что плюмы берут свое начало на краях этих обширных провинций", – подчеркнул Деусс.

Это исследование позволяет получить более ясное представление о том, как внутренние процессы Земли влияют на ее поверхность и эволюцию.

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