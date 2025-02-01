Ученые обнаружили супермассивные черные дыры в космосе: в тысячи раз больше обычных

Гигантские черные дыры существовали уже спустя миллиард лет после Большого взрыва. Космический телескоп Уэбба обнаружил в ранней Вселенной сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центрах галактик и имеющих аномально большую массу. По последним данным, их масса может достигать 10% от массы всей галактики, что примерно в тысячу раз больше, чем предполагают модели.

Как сообщает издание Live Science, телескоп Уэбба зафиксировал черные дыры, чья масса в миллионы раз превышает массу Солнца, хотя согласно расчетам, подобные объекты должны формироваться гораздо дольше — не менее миллиарда лет. Однако астрономы выяснили, что эти черные дыры в малых галактиках начали расти гораздо раньше, чем считалось ранее. Такие галактики, которые на снимках телескопа выглядят как красные точки, существовали уже через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва, что подвергает сомнению некоторые современные теории эволюции Вселенной.

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Красный оттенок этих галактик объясняется интенсивным излучением с аккреционного диска черной дыры — раскаленного облака газа и пыли, которое она поглощает. Это излучение настолько яркое, что может преобладать над светом всех звезд в галактике, делая его заметно красным.

Исследователи пришли к выводу, что сверхмассивные черные дыры могут активно расти даже в сравнительно небольших галактиках. Хотя точные механизмы этого явления еще остаются невыясненными, ученые предполагают, что оно может являться следствием быстрого поглощения материи в ранней Вселенной. Вероятно, высокая плотность газа способствовала более компактному расположению звезд, и после их коллапса образовывались черные дыры, которые постепенно сливались, формируя более массивные объекты. Это открытие может изменить понимание того, как развивались черные дыры и галактики на ранних этапах существования Вселенной.

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