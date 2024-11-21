Ученые обнаружили ингредиенты галлюциногенной смеси в 2200-летнем египетском весе

Недавно ученые совершили сенсационное открытие, связанное с мистическими ритуалами Древнего Египта. Ученые обнаружили уникальную вазу, которая может являться доказательством древнего галлюциногенного обряда, связанного с мифологическим повествованием о боге Бессе.

Детальное исследование 2200-летней археологической находки раскрыло увлекательные детали. Химический анализ органических остатков внутри сосуда выявил сложную смесь уникальных растительных ингредиентов с мощными психоактивными свойствами. Среди них – дикая рута, египетский лотос, растения рода Cleome, а также семена кунжута, кедровые орехи, сладкая и виноград. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Ученые предполагают, что эта специфическая композиция могла использоваться во время мистического ритуала, связанного с известным египетским мифом об успокоении богини неба Хатхора. По древней легенде, бог Бес смог успокоить разгневанную богиню, напоив ее особым напитком, погружавшим ее в глубокий сон.

Дополнительные исследования выявили следы человеческих биологических жидкостей, которые могут указывать на непосредственное употребление этой смеси участниками ритуала. Ученые использовали самые современные методы исследования, включая извлечение древней ДНК и инфракрасную спектроскопию.

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Контекст использования такого напитка был связан с культом Бесса - божества, которое заботилось о деторождении и имело репутацию покровителя беременных женщин. В греко-римский период была практика посещения особых помещений, где дамы могли получить пророчества о протекании беременности.

Ученые высказывают предположение, что галлюциногенный напиток мог служить инструментом для получения мистических видений и пророчеств. Находившиеся в опасный период беременности женщины обращались к оракулам, надеясь получить исцеление.

Уникальная археологическая находка, которая находится в Художественном музее Тампы, была приобретена в 1984 году у частного коллекционера. Ее происхождение остается неустановленным, что придает мистичность этой истории и повышает научный интерес исследователей.

Это открытие проливает дополнительный свет в сложные религиозные практики Древнего Египта, демонстрируя глубину и многогранность духовной жизни древней цивилизации.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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