Ученые нашли в Египте одну из древнейших христианских церквей

На территории современного Египта археологи провели исследование церкви IV века, расположенной в окрестностях древнего города Тримитис. Наиболее впечатляющим открытием стало значительное количество захоронений внутри сооружения, большинство из которых принадлежало женщинам и детям.

Раскопки, начавшиеся в 2012 году под руководством Дэвида Рацана из Нью-Йоркского университета и Николая Аравекии из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, были временно приостановлены из-за политической нестабильности и возобновились только в 2023 году. Результаты исследований опубликованы в книге "Раннее христианство в Амхейде (египетский оазис Дахла), церковь IV века". Об этом пишет The New York Times.

Тримитис, несмотря на расположение в одном из самых засушливых регионов планеты, был преуспевающим городом. Его жители развили активную торговлю финиками и оливками, наладив связи с поселениями вдоль Нила. Город просуществовал до конца VI века.

Обнаруженная базилика отличалась римским архитектурным стилем с характерной прямоугольной конструкцией и колоннадой, что свидетельствует о быстром распространении римских строительных традиций. Внутри церкви археологи обнаружили 17 захоронений: 11 тел в двух подвалах и 6 в отдельных гробницах. Такое количество захоронений в церковном сооружении необычно для того периода, когда обычно там хоронили только духовенство.

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Особенности захоронений отражают раннехристианские традиции: большинство тел были завернуты в полотна, и только два находились в гробах. Среди находок – пучки розмарина, мирта, пальмовых листьев и бронзовая чаша возле детского захоронения. Сохранившиеся останки одной из женщин среднего возраста свидетельствуют об относительно высоком уровне жизни, несмотря на строгие условия окружающей среды.

Хотя, по словам эксперта Лауры Насраллы из Йельского университета, существуют доказательства высокого положения женщин в раннем христианстве, находки в церкви Тримитиса не дают достаточно оснований утверждать, что похороненные там женщины занимали религиозные должности.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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