Ученые нашли в Австралии загадочную мумию в возрасте 2600 лет: оказалась египетской принцессой

Уникальное научное открытие было осуществлено в Музее Перта, Австралия, где с помощью современных цифровых технологий удалось идентифицировать неизвестную мумию, возраст которой составляет 2 600 лет.

В 1936 году музей получил египетский саркофаг, который первоначально считали принадлежащим женщине из Древнего Египта. Однако глубокий анализ костной структуры обнаружил неожиданную информацию: принцесса происходила из царства Куш, которое в свое время завоевало Верхний Египет и основало династию чернокожих фараонов. Об этом пишет The Guardian.

Иероглифы на саркофаге содержат имя погребального лица – "Та-Кр-Хб" (или "Такерхеб"). По предварительным выводам ученых, это была чернокожая жрица или принцесса, умершая в возрасте 30 лет. Интересным медицинским наблюдением явилось выявление у нее значительного повреждения зубов вследствие кариеса. Ориентировочный период ее жизни – 760-525 годы до нашей эры.

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Археологические исследования показывают, что каждая находка может кардинально изменить наши представления о древних цивилизациях, раскрывая неожиданные факты о культурных взаимосвязях и миграционных процессах.

Ранее подобный резонанс приобрела другая находка - древний меч с выгравированным именем фараона Рамзеса II, обнаруженный в дельте Нила. Этого правителя часто связывают с библейской Книгой, повествующей об освобождении израильтян от египетского рабства под руководством Моисея.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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