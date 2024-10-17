Ученые нашли в Австралии морское животное в возрасте 635 миллионов лет

Австралийские палеонтологи совершили сенсационное открытие: в глубинах земли были найдены ископаемые останки неизвестного науке существа, жившего на Земле более 500 миллионов лет назад. Этот древний организм, названный Quaestio, что в переводе с латыни означает "вопрос", стал подлинной загадкой для ученых.

Quaestio имело плоское, мясистое тело с характерной формой, напоминавшей перевернутый вопросительный знак. Его размеры достигали около 8 сантиметров. Этот организм относится к эдиакарской биоте – одной из самых древних известных форм сложной жизни на Земле. Об этом пишет Interesting Engineering.

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Что делает Quaestio таким особенным?

Форма тела Quaestio с ее двусторонней симметрией и асимметричным элементом уникальна для того периода. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне организации для существа, жившего более полумиллиарда лет назад. Ученые предполагают, что Quaestio жил на дне океана, перемещаясь в поисках пищи. Его тело было идеально приспособлено для такого образа жизни. Открытие Quaestio позволяет ученым лучше понять, как развивалась жизнь на Земле и каковы были первые шаги эволюции сложных организмов.

Исследования Quaestio продолжаются. Ученые планируют провести дополнительные анализы окаменелостей, чтобы получить более подробную информацию об этом удивительном существе. Открытие Quaestio является важным шагом в понимании эволюции жизни на Земле и может привести к новым сенсационным находкам.

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