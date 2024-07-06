Три фильма с высоким рейтингом, которые захватывают дыхание и держат в напряжении

Сегодня, 6 июля, свой День рождения отмечает икона мирового кинематографа - Сильвестр Сталлоне. Его вклад в киноиндустрию трудно переоценить, ведь он подарил нам множество незабываемых образов и героев, которые вдохновляли и восхищали зрителей на протяжении десятилетий. Об этом пишет 24 tv.ua.

По этому случаю мы подготовили подборку из 5 высокорейтинговых фильмов с участием Сталлоне, которые станут отличным выбором для просмотра в его День рождения.

Рокки (1976)

Классическая история о простом боксере, который получает шанс на вершину. Этот фильм не только сделал Сталлоне звездой, но и стал культовым явлением, одержав три премии "Оскар".

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Рембо: Первая кровь (1982)

Военная драма о ветеране Вьетнаме, борющемся с посттравматическим стрессом. Фильм стал культовым благодаря зрелищным боевым сценам и харизматичному образу Рембо.

Безудержные (2010)

Боевик, где Сталлоне собрал целую команду звезд боевого кино. Фильм изобилует юмором, динамическими экшн-сценами и ностальгической атмосферой.

Крид: Наследие Рокки (2015)

Продолжение истории Рокки, где он становится тренером для сына своего покойного соперника. Фильм трогательно рассказывает о важности семьи, дружбы и веры в себя.

Рембо: Последняя кровь (2019)

Финальная часть истории о Джоне Рембо, где он бросает вызов мексиканскому картелю, чтобы отомстить за смерть близкого человека. Фильм насыщен жестокими боевыми сценами и эмоциональными моментами.

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