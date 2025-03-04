Тревожный сигнал: самое мощное океанское течение Земли готовит человечеству опасный сюрприз

Последние научные исследования свидетельствуют об угрозе, которая может привести к катастрофическим последствиям для всей планеты. Ученые предупреждают, что одно из самых мощных океанских течений – Антарктическое циркумполярное течение (ACC) – начинает замедляться, что может оказать серьезное влияние на глобальный климат.

ACC – ключевой элемент мирового океанического конвейера, который транспортирует около 173 миллионов кубических метров воды в секунду вокруг Антарктиды, распределяя тепло, воду и питательные вещества по всей планете. Однако из-за деятельности человека и климатических изменений это течение может ослабнуть на 20% к 2050 году, пишет Daily Mail.

Это замедление может привести к ускоренному таянию льда, повышению уровня мирового океана и неконтролируемому глобальному потеплению. Доктор Бишахдатта Гаен из Мельбурнского университета сравнивает это течение с "двигателем" океана: если он перестанет работать должным образом, это спровоцирует экстремальные погодные явления и ускорит изменение климата.

Механизм ACC похож на Атлантическую меридиональную вращательную циркуляцию (AMOC), где движение водных масс зависит от солености и температуры. Однако стремительное таяние антарктического льда насыщает океан пресной водой, нарушая этот баланс.

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Специалисты уже фиксируют рекордно низкие уровни морского льда в Антарктиде, что лишь подтверждает серьезность ситуации. Доктор Гаен объясняет, что уменьшение солености океана ослабляет процессы циркуляции, что еще больше замедляет течение ACC и может вызвать цепную реакцию негативных изменений в климатической системе Земли.

Используя высокопроизводительный суперкомпьютер, ученые смоделировали, как таяние антарктического льда повлияет на Антарктическое циркумполярное течение (ACC) при интенсивных выбросах парниковых газов. Оказалось, что этот процесс может замедлить течение на 20% к 2050 году.

Поскольку ACC играет роль природного барьера для Южного океана, ее ослабление позволит большему теплу проникать в Антарктиду. Это ускорит таяние ледяного щита, запустив опасный механизм взаимоусиливающихся изменений климата.

Антарктический ледяной щит содержит около 90% всех запасов пресной воды на планете, и его таяние может повлечь за собой резкое повышение уровня моря. Это поставит под угрозу жизни 230 миллионов человек, проживающих в прибрежных регионах. Кроме того, замедление течения снизит способность океана поглощать углекислый газ, что ускорит глобальное потепление.

Изменения в ACC также негативно отразятся на экосистеме Антарктики, открывая путь для инвазивных видов, которые раньше не могли существовать в этом регионе. Единственным способом избежать катастрофических последствий является снижение скорости таяния льда из-за глобальных мер по борьбе с изменениями климата.

Напомним, ученые узнали, когда Землю ждет следующий ледниковый период.

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