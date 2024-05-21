Трех знаков зодиака ждет период релакса: гороскоп до конца мая

UAportal подготовил гороскоп на май для Тельца, Девы и Рыб. Узнайте, какой вид отдыха стоит использовать определенным знакам зодиака под влиянием звезд.

Телец

Отдых и досуг Тельцы найдут, проведя тихий день на природе, например, в походе в горы или на пикнике в парке. Они получат отличное предложение встретиться с друзьями или родными. Тельцы, которым нравится работать руками, стоит заниматься садоводством, кулинарией или рукоделием.

Вечер им стоит провести с хорошей книгой или любимым фильмом. Главное для Тельцов в этот месяц это предаваться простым удовольствиям, чтобы восстановить силы.

Дева

Девы обретут расслабление и спокойствие, если займутся деятельностью, которая приносит удовольствие, например, обустройством и наведением порядка в своем жилом пространстве. Чтение книги, побуждающей к размышлениям, или решение сложной головоломки, также принести им ощущение покоя.

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В течение месяца стоит отложить решение всех проблем и посвятить время себе. Медитация поможет успокоить ум и расслабиться. Девам лучше всего расслабляться, занимаясь полезной и содержательной деятельностью.

Рыбы

Для Рыб, которые стремятся расслабиться и отдохнуть, идеально подойдут занятия, которые позволят им отвлечься от реальности и погрузиться в творчество или фантазию. Предаться своей любви к музыке, провести спокойный день на концерте или прослушать любимый плейлист – вот что может принести релаксацию.

Занятия искусством, таким как рисование, письмо или танцы, также подойдут для отдыха. Рыбы получат предложение провести время на интересных мероприятиях. Стоит лишь позволить своему воображению свободно разгуляться, чтобы найти желаемый релакс.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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