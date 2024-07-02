Топ-5 трендовых цветов для окрашивания волос на лето 2024 (фото)
Каждый сезон является источником вдохновения для преобразований, особенно лето, которое поражает нас своей палитрой новинок. Известная колористка Трейси Каннингем говорит: "Солнце вышло, и мы зажигаем свет, начиная с макушки наших волос".
Изменения могут коснуться гардероба, косметики, маникюра. Однако выбор цвета волос станет ключевым в формировании вашего образа. Лето идеально подходит для обновления имиджа, пишет издание women.com.
"Тенденции цвета волос 2024 года несколько консервативнее и естественнее, чем мы видели", – указывают стилисты.
Модные цвета волос лета-2024
Масляно-кремовый блонд
Прошлым летом мир захватил тренд на яркость и оттенки Барби были повсюду. Хотя в этом году популярность блондинки Барби сохраняется среди поклонников, тенденция смещается к более нежному, сливочному блонду. Вместо привычного золотистого сияния, блонд приобретает более мягкий привлекательный оттенок.
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Каштаново-грибной цвет
Если вы думаете, что каштановым волосам не место в летнюю погоду, то это просто потому, что вы еще не встречали коричневый цвет с грибным оттенком. Стилисты считают этот цвет "грибным", поскольку он плавно переходит от более темных корней к более светлым кончикам. По словам стилиста Чаза Дина, этот "мягкий и более реалистичный грибной коричневый" цвет заменяет прежние дымчатые и серые цвета.
Цветная пастель
Необычные цвета волос, такие как синий, существуют уже давно, но этим летом они появятся в более мягких, приглушенных пастельных тонах. По прогнозам Ричи Кандасами, будут популярны "мягкие оттенки, такие как лавандовый, персиковый и голубой".
Поджаренный орех
Этим летом вместо осенней корицы на сцену выходит цвет поджаренного ореха-пекана. Он излучает уют и тепло, но благодаря своей яркости идеально подходит для летнего сезона. Этот цвет прекрасно сочетается с модными короткими стрижками.
Мягкий черный
Не бойтесь выбирать черный цвет для летнего образа. Колорист Мэрайя Джозеф советует добавить к черному оттенку немного блеска, чтобы цвет оставался насыщенным даже после частого мытья.
Напомним, ранее стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.
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