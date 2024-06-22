ТОП-10 самых надежных японских авто за последние 10 лет

Японские автопроизводители уже давно славятся безупречным качеством и долговечностью своих транспортных средств. Эта репутация основывается не только на субъективных мнениях, но и на статистических данных.

Так, исследование издания TopSpeed, в котором за основу была взята информация из авторитетных источников (JD Power, Kelley Blue Book, Edmunds, RepairPal, CarEdge и Consumer Reports), проанализировало надежность автомобилей, выпускавшихся с 2011 по 2020 год. В результате были определены 10 самых надежных моделей за этот период:

Lexus LS 460 2011 года

Рейтинг надежности: 89/100

Этот роскошный седан от Lexus отличается исключительным комфортом, элегантным интерьером и передовыми технологиями.

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Lexus ES 350 2017 года

Рейтинг надежности: 89/100

Модель ES 350 известна своей плавностью хода, тихим салоном и высоким уровнем безопасности.

Lexus IS 250 2011 года

Рейтинг надежности: 88/100

Этот компактный спортивный седан впечатляет динамичным управлением и стильным дизайном, также он отличается своей надежностью.

Scion FR-S 2014 года

Рейтинг надежности: 88/100

Спортивное купе, созданное в партнерстве с Subaru, обеспечивает превосходную управляемость и приносит удовольствие от вождения.

Toyota Camry 2014 года

Рейтинг надежности: 88/100

Camry остается одной из самых популярных моделей благодаря своей комфортабельности, надежности и экономичности.

Lexus RX 350 2020 года

Рейтинг надежности: 87/100

Этот кроссовер сочетает в себе роскошь и практичность, имея просторный салон и современные технологии.

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Lexus RX 350 2011 года

Рейтинг надежности: 87/100

Модель начала десятилетия, которая уже тогда устанавливала стандарты для современных кроссоверов.

Lexus GS 350 2013 года

Рейтинг надежности: 87/100

Этот роскошный седан предлагает спортивное вождение и комфортный интерьер.

Lexus GS 350 2011 года

Рейтинг надежности: 87/100

Более ранняя версия, которая также демонстрировала высокие показатели надежности.

Toyota Avalon 2011 года

Рейтинг надежности: 87/100

Премиальный седан Toyota с просторным салоном и высоким уровнем комфорта.

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