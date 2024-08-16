Только покрошить и проварить полчаса: самая простая заготовка на зиму из баклажанов
Баклажаны – это не только вкусный и универсальный овощ, но и настоящий амбар полезных веществ. Они богаты витаминами (C, группы B), минералами (калием, магнием, железом) и антиоксидантами.
Этот рецепт ленивых баклажанов обрадует вас своим насыщенным вкусом и ароматом. Готовится очень просто, а результат превзойдет все ожидания. Основной процесс включает нарезку ингредиентов и кипячение их в течение получаса.
Вас также заинтересует: Для идеального варенья: эксперт рассказал, сколько сахара нужно на 1 кг фруктов или ягод
Необходимые продукты:
- 10 баклажанов;
- 10 морковок;
- 10 красных болгарских перцев;
- 10 крупных помидоров;
- 4 луковицы;
- головка чеснока;
- 1,5 стакана 6% уксуса;
- 150-200 г растительного масла;
- 5 ч. л. соли;
- 5 ч. л. сахара;
- 1-2 жгучих перца.
Процесс приготовления:
Нарежьте баклажаны кружочками, оставив шкурку, и сложите их в кастрюлю. Очищенный болгарский перец нарежьте колечками и добавьте к баклажанам. Помидоры также порежьте и уложите в кастрюлю. Лук и морковь очистите, промойте и нарежьте кружочками, затем добавьте к другим ингредиентам.
Чеснок измельчите, а жгучий перец нарежьте тонкими кольцами и уложите сверху. Добавьте масло, соль и сахар в кастрюлю с овощами. Доведите смесь до кипения и кипятите в течение 30 минут, следя, чтобы поддерживать самое кипение, а не просто нагревание.
Готовые баклажаны выложите в стерилизованные пол-литровые банки и закатайте крышками.
Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!