Только люди с высоким IQ могут решить эту головоломку за 15 секунд: задача на логику
Головоломки – это не только развлечение, но и отличный способ повысить когнитивные способности. Они поощряют критическое мышление и усовершенствуют навыки решения проблем.
Особенно популярны головоломки с математическим наклоном. Одну из таких задач нужно решить всего за 15 секунд, сообщает Jagran Josh.
Уравнение содержит картофель фри, гамбургеры и кока-кола, и задача – заменить вопросительный знак правильным ответом для четвертого уравнения в этой головоломке.
Только люди с высоким интеллектом, острыми алгебраическими навыками и быстрым мышлением смогут сломать головоломку под давлением времени.
Если вам удастся решить эту головоломку в условиях ограниченного времени, можете считать себя одним из острейших умов!
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Если ответ не получил, ответьте ниже. Попробуем упростить проблему и называть кока-колу C, бургеры B, а картошку фри F.
Следовательно, C + C + C = 30
3C = 30
C=10
Подставьте значение С во второе уравнение:
C+B+B=20
10 + 2B = 20
2B = 10
B = 5
Подобным образом замените значение B в следующем уравнении:
B+2F+2F=9
5 + 4F = 9
4F = 4
F = 1
Таким образом
B + F * C = ?
5 + 1*10 = ?
5+10=15
Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.
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