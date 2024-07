Только люди с высоким IQ могут решить эту головоломку за 15 секунд: задача на логику

Головоломки – это не только развлечение, но и отличный способ повысить когнитивные способности. Они поощряют критическое мышление и усовершенствуют навыки решения проблем.

Особенно популярны головоломки с математическим наклоном. Одну из таких задач нужно решить всего за 15 секунд, сообщает Jagran Josh.

Уравнение содержит картофель фри, гамбургеры и кока-кола, и задача – заменить вопросительный знак правильным ответом для четвертого уравнения в этой головоломке.

Задания на логику с расчетами. Источник: Jagran Josh Задания на логику с расчетами. Источник: Jagran Josh

Только люди с высоким интеллектом, острыми алгебраическими навыками и быстрым мышлением смогут сломать головоломку под давлением времени.

Если вам удастся решить эту головоломку в условиях ограниченного времени, можете считать себя одним из острейших умов!

Если ответ не получил, ответьте ниже. Попробуем упростить проблему и называть кока-колу C, бургеры B, а картошку фри F.

Следовательно, C + C + C = 30

3C = 30

C=10

Подставьте значение С во второе уравнение:

C+B+B=20

10 + 2B = 20

2B = 10

B = 5

Подобным образом замените значение B в следующем уравнении:

B+2F+2F=9

5 + 4F = 9

4F = 4

F = 1

Таким образом

B + F * C = ?

5 + 1*10 = ?

5+10=15

