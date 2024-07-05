Лише люди з високим IQ можуть вирішити цю головоломку за 15 секунд: задача на логіку
Головоломки – це не лише розвага, але й чудовий спосіб підвищити когнітивні здібності. Вони заохочують критичне мислення та вдосконалюють навички вирішення проблем.
Особливо популярні головоломки з математичним нахилом. Одну з таких задач потрібно розв'язати всього за 15 секунд, повідомляє Jagran Josh.
Рівняння містить картоплю фрі, гамбургери та кока-колу, і завдання – замінити знак питання правильною відповіддю для четвертого рівняння в цій головоломці.
Лише люди з високим інтелектом, гострими алгебраїчними навичками та швидким мисленням зможуть зламати цю головоломку під тиском часу.
Якщо вам вдасться розв’язати цю головоломку в умовах обмеженого часу, можете вважати себе одним із найгостріших розумів!
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Якщо відповідь не вдалося отримати, перегляньте рішення нижче. Спробуємо спростити проблему та називати кока-колу C, бургери B, а картоплю фрі F.
Отже, C + C + C = 30
3C = 30
C = 10
Підставте значення С у друге рівняння:
C + B + B = 20
10 + 2B = 20
2B = 10
B = 5
Подібним чином замініть значення B у наступному рівнянні:
B + 2F + 2F = 9
5 + 4F = 9
4F = 4
F = 1
Таким чином
B + F * C = ?
5 + 1 * 10 = ?
5 + 10 = 15
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