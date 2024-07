Лише люди з високим IQ можуть вирішити цю головоломку за 15 секунд: задача на логіку

Головоломки – це не лише розвага, але й чудовий спосіб підвищити когнітивні здібності. Вони заохочують критичне мислення та вдосконалюють навички вирішення проблем.

Особливо популярні головоломки з математичним нахилом. Одну з таких задач потрібно розв'язати всього за 15 секунд, повідомляє Jagran Josh.

Рівняння містить картоплю фрі, гамбургери та кока-колу, і завдання – замінити знак питання правильною відповіддю для четвертого рівняння в цій головоломці.

Завдання на логіку з обрахунками. Джерело: Jagran Josh

Лише люди з високим інтелектом, гострими алгебраїчними навичками та швидким мисленням зможуть зламати цю головоломку під тиском часу.

Якщо вам вдасться розв’язати цю головоломку в умовах обмеженого часу, можете вважати себе одним із найгостріших розумів!

Якщо відповідь не вдалося отримати, перегляньте рішення нижче. Спробуємо спростити проблему та називати кока-колу C, бургери B, а картоплю фрі F.

Отже, C + C + C = 30

3C = 30

C = 10

Підставте значення С у друге рівняння:

C + B + B = 20

10 + 2B = 20

2B = 10

B = 5

Подібним чином замініть значення B у наступному рівнянні:

B + 2F + 2F = 9

5 + 4F = 9

4F = 4

F = 1

Таким чином

B + F * C = ?

5 + 1 * 10 = ?

5 + 10 = 15

Завдання на логіку з обрахунками. Джерело: Jagran Josh

