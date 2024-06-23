Точно не "Андриевич": как на украинском отчестве обращаться к мужчине, чей отец Андрей
По правилам украинского правописания, мужские отчества образуются с помощью суффикса "-ович". Однако, к сожалению, многие украинцы не помнят этого правила, или же игнорируют его, употребляя кальки по русскому языку.
Предлагаем узнать все нюансы, связанные с мужским именем Андрей. Вы узнаете, насколько оно популярно в Украине, что оно означает, откуда происходит, а также какие формы имени и отчества правильны.
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Имя Андрей одно из самых распространенных в Украине, входя в десятку самых популярных. Согласно данным портала "Рідні", его носят более 600 тысяч украинцев, а именно 629 960. Как видим, имя Андрей примерно одинаково распространено на всей территории Украины, однако больше его носителей можно встретить на западе страны, а именно на Львовщине и Тернопольской области.
Происхождение и значение имени Андрей
Имя Андрей происходит от древнегреческого слова ἀνήρ (anēr) – "муж", "человек", что в родительном падеже звучало как ἀνδρός (andrós). Также его связывают со словом ἀνδρεία (andrèia), что в переводе означало "смелое, мужественное, важное". В англоязычных странах имя звучит как Эндрю, во франкоязычных – Андре, а в немецкоязычных – Андреас.
Как обращаться к Андрею?
Подавляющее большинство людей никак не сокращают имя Андрея. Именно так оно пишется в официальных документах, так же называют своих близких и родных, которых зовут Андрей. Однако в украинском языке существует немало уменьшительно-ласкательных форм для этого имени, например:
- Андрійко
- Андрієнько
- Андрієчко
- Андрійчику
- Андрієць
- Андрійцьо
- Андріяш
- Андрунь
- Андрусь
- Андрусик
- Андрусечко
- Андрух
- Андрушко
Имя отчество от имени Андрей
Относительно патронимических названий, или, как говорят в народе, отчественных имен, есть только две грамматически правильные формы:
- Андрійович
- Андріївна
Все остальные формы, как "Андрієвич", "Андріїч", "Андреївна", "Андрійовна", ошибочны.
Предлагаем узнать, как создать патроним от имени Игорь.
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