Такой ели 5000 лет назад: ученым удалось воспроизвести древний рецепт хлеба

Археологи в центральной Турции восстановили древний рецепт хлеба старше 5000 лет. Он был найден при раскопках в поселении Куллуоба, близ города Эскишехир.

Об этом сообщает Daily Express. Согласно исследованиям, хлеб выпекали из муки грубого помола из полбы — старинного сорта пшеницы, с добавлением семян чечевицы и листьев неизвестного растения. В период ранней бронзы (приблизительно 3300 год до н. э.) его, вероятно с ритуальной целью, зарыли под порогом нового жилища.

Спустя тысячелетия археологи натолкнулись на этот артефакт, который очень хорошо сохранился. По словам руководителя раскопок, археолога Мурата Турктеки, это самый старый цельный образец хлеба, который удалось обнаружить:

"Мы обычно наталкиваемся только на остатки пищи или крошки. Этот хлеб – исключение. Он сохранил форму благодаря тому, что его обожгли и закопали".

Находка вызвала подлинный интерес. Местное ячменное хозяйство вместе с археологами взялось за воспроизведение рецепта. В результате появился новый продукт – круглый, плоский хлеб диаметром около 12 см, похожий на блинчик. Его начали продавать под названием "Куллуоба", и первые партии были раскуплены в считанные часы.

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Мэр Эскишехира Айше Анлюче призналась, что идея возродить хлеб возникла после разговора с археологами:

"Мы были тронуты этой находкой. И захотели вернуть ее к жизни - в буквальном смысле".

Помимо гастрономического интереса, проект способствовал повышению внимания к выращиванию древних, засухоустойчивых злаковых культур, таких как полба. Ведь регион сегодня сталкивается с дефицитом воды, хотя еще недавно имел богатые водные ресурсы.

"Мы находимся в условиях климатического кризиса, но все еще выращиваем культуры, требующие много влаги — кукурузу, подсолнечник. А наши предки использовали другие, более устойчивые сорта. Нам следует брать с них пример", — подчеркнула Анлюче.

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