Тайны викингов раскрыты: как найденные артефакты в Украине меняют мировую историю (фото)

Пирофиллитовые диски, найденные на территории Украины, стали ключом к пониманию средневековой навигации. По мнению ученых, эти артефакты помогали мореходам ориентироваться задолго до изобретения магнитного компаса.

Эта археологическая находка из Украины вызвала восхищение среди историков и исследователей, открывая малоизвестные аспекты навигационных технологий прошлого. Об этом сообщает Curiosmos.

Артефакты, происходящие из XII-XIII веков, изготовлены из пирофиллита – мягкого камня, который легко поддается резьбе и традиционно использовался для создания орудий труда и религиозных предметов в средневековье.

Диски, украшенные сложными узорами в виде концентрических колец и радиальных линий, свидетельствуют о том, что их предназначение превышает обычное ремесло. Обнаруженные в значительных средневековых поселениях, таких как Киев, Листвен и Любеч, эти диски являлись частью культурного обмена между местными жителями и скандинавскими торговцами на известном торговом Пути из варягов в греки.

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Историки рассматривают версию, что эти артефакты были солнечными компасами – важными инструментами для навигации викингов. В таких компасах обычно использовали центральную палочку или гномон, отбрасывавший тень на диск, позволяя морякам ориентироваться по положению солнца.

Хотя на украинских дисках не обнаружено гномонов, сложная резьба позволяет предположить, что подобную роль могли выполнять временные маркеры, возможно, нанесенные углем или мелом.

Эта теория получает подтверждение при сравнении с навигационными инструментами викингов, найденными в Гренландии и Балтийском регионе, которые имеют схожие конструктивные особенности с украинскими дисками. Однако, разница в размерах центральных отверстий указывает на возможные локальные вариации в использовании этих инструментов. Это свидетельствует об активном обмене знаниями между скандинавскими и местными общинами в средневековье.

Несмотря на эти убедительные доказательства, точное назначение пирофиллитовых дисков по-прежнему остается неясным. Если эта теория подтвердится, она раскроет сложный подход к навигации и углубит понимание изобретательности викингов и технологического обмена в средневековье.

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