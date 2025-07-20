Турист из Канады Джон Гудвин во время прогулки возле руин замка Тинтагель, который тесно связан с историей о рождении короля Артура, наткнулся на древний череп с единственным изогнутым рогом. Это открытие удивило его и вызвало ассоциации с мифическими единорогами.

Во время прогулки по долине Святого Нектана, что находится рядом с замком и живописным водопадом, Джон заметил необычный длинный рог, выступающий из скалы среди мха. Сначала он предположил, что это корень, но, вытащив его, обнаружил древний череп с изогнутым рогом. Об этом рассказывает UAportal со ссылкой на Cornwall Live.

Мужчина, который работает сантехником, охарактеризовал свою находку как невероятную: "Сначала я подумал, что это кость оленя или другого похожего животного, но она имела только один рог. Череп был тяжелым и выглядел очень старым. Он был слишком маленьким для носорога, но все же очень необычным." Хотя некоторые специалисты сомневаются в подлинности этой находки, сам Гудвин уверен в ее подлинности.

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Интересно, что бабушка Джона, увидев череп, почувствовала беспокойство и решила, что лучше оставить его в покое. Несмотря на ее беспокойство, Джон попытался передать находку в Музей колдовства и магии в Боскасли, но получил отказ. Как следствие, загадочный "череп единорога" остался в пабе "Стоунхендж Инн" в Даррингтоне, где теперь его могут увидеть все желающие.

Существовали ли единороги? Канадский турист обнаружил череп, который может подтвердить древнюю легенду (фото). Источник: cornwalllive.com Существовали ли единороги? Канадский турист обнаружил череп, который может подтвердить древнюю легенду (фото). Источник: cornwalllive.com

Сам Джон признал, что есть вероятность, что череп может быть поддельным – возможно, две кости были соединены, чтобы создать вид единорога. Эту теорию поддерживает и профессор Дэвид Норман из Кембриджского университета, который считает, что это может быть череп пони с прикрепленным рогом от коровы. Он также отметил, что эта история может быть больше рекламным ходом для паба, чем научным открытием.

Стоит отметить, что единорог – национальный символ Шотландии, хотя научных доказательств его существования не существует. Согласно легенде, король Артур в молодости охотился на единорога, что считалось дурным знаком и предвещало беду. Замок Тинтагель, где, как полагают, родился Артур, имеет богатейшую историю, насчитывающую еще римские времена, что делает это место еще более таинственным.

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