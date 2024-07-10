Стильно и удобно: топ-3 модели сумок, которые подойдут к любой одежде
Сумка – это аксессуар, который сложно подобрать так, чтобы он гармонично вписывался в любой образ. Однако вместо того, чтобы накапливать целую коллекцию, многие люди отдают предпочтение поиску идеального варианта, который будет служить долгие годы и всегда оставаться актуальным.
По мнению стилистов существуют три модели сумок, которые станут неотъемлемой частью вашего гардероба и будут отвечать различным потребностям. Эти варианты очень удобны, поскольку не требуют держать их в руках, что позволяет всегда иметь возможность взять с собой еще что-то. О таких моделях сумок рассказывает команда UAportal совместно с OBOZ.UA.
Вместительный рюкзак
Рюкзак – это вещь, которая позволяет иметь при себе все необходимое и даже значительно больше. Важно найти идеальный и вместительный вариант, который позволит легко переносить много вещей, держа руки свободными.
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Кросс-боди
Сумка кросс-боди имеет большое преимущество перед другими моделями – она гармонично сочетается с более плотными тканями: пальто, куртками и даже пуховиками. Поэтому этот аксессуар является универсальным на все сезоны. Хотя некоторые стилисты считают кросс-боди отголоском прошлого, эти сумки давно завоевали свое место в моде и не планируют его покидать.
Бананки
Прогнозы относительно поясных сумок предсказывали их как кратковременную модную тенденцию, однако бананки продолжают оставаться популярными. Они чрезвычайно удобны для хранения кошелька, ключей и других необходимых вещей, когда не хочется носить объемную сумку в руках.
Напомним, мы уже писали, какие аксессуары прошлого стали трендовыми.
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