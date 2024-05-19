Станет хуже: обновился прогноз магнитных бурь на неделю

В воскресенье, 19 мая, началась магнитная буря силой в четыре балла. Такие штормы опасны для метеочувствительных людей.

Уже в понедельник, 20 мая, геомагнитный шторм достигнет К-индекса 5 (красный уровень безопасности). Продолжится эта буря двое суток подряд, сообщает Meteoagent.

Читайте также: Есть ли связь между магнитными бурями и плохим самочувствием: врач дал ответ

По данным сервиса, 24 и 27 мая снова начнутся магнитные бури силой в четыре балла.

Магнитные бури: календарь

Когда будут магнитные бури 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда будут магнитные бури 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Почему магнитные бури влияют на человека

Воздействие магнитных бурь на человека – тема, которая до сих пор не до конца изучена. Существует много теорий, которые пытаются объяснить эту связь, но ни одна из них не является общепринятой.

Однако магнитные бури могут приводить к изменениям в магнитном поле Земли, что в свою очередь может влиять на биологические процессы в организме человека. Некоторые исследования показывают, что люди, более чувствительные к магнитным полям, могут испытывать такие симптомы, как головная боль, усталость, головокружение, раздражительность, нарушения сна и другие.

Магнитные бури могут оказывать влияние на выработку гормонов в организме человека, таких как мелатонин и кортизол. Мелатонин регулирует сон, а кортизол – уровень стресса. Изменения в уровне этих гормонов могут приводить к ухудшению самочувствия.

Некоторые исследования показывают, что магнитные бури могут ослаблять иммунную систему, делая людей более подверженными заболеваниям. Также магнитные бури могут влиять на кровообращение, что может приводить к головным болям, головокружению и другим симптомам.

Считается, что испытывать влияние магнитных бурь могут:

Пожилые люди и дети.

Люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет или психические расстройства.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!