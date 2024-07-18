Ссориться можно правильно: советы психолога, чтобы не навредить отношениям

Иногда даже незначительные споры могут привести к ссорам, вредящим отношениям. Без споров и конфликтов не обойтись любой паре, однако это можно делать так, чтобы отношения не рассыпались.

Психолог Эндрю Дж. Маршалл поделился советами, как верно спорить. Его советы опубликовал портал Healthista.

Выбор слов

Маршалл советует избегать слов "всегда" и "никогда", а также "должен" и "должен", поскольку они вызывают негативную реакцию. Лучше выражать свои чувства, говоря "я сердитый (сердитая)", а не "ты меня бесишь".

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Один пункт за раз

Важно сосредоточиться на одной проблеме за раз, а не перечислять все проблемы сразу. Это повышает шансы на эффективное разрешение конфликта.

Вставляйте похвалу

Выражая несогласие, следует добавлять комплименты или положительные отзывы. Это помогает сохранить положительную атмосферу во время спора.

Откровенность в общении

Не стоит ожидать, что партнер сам догадается о ваших чувствах или мыслях. Откровенность помогает избежать накопления обид.

Споры во время деятельности

Не стоит посвящать все время спору. Обсуждайте проблемы при совместной деятельности, что уменьшает эмоциональное напряжение.

Согласование времени

Если спор начался перед сном, договоритесь продлить его в другое удобное время во избежание эмоционального истощения.

Избегайте провокаций

Спор должен начинаться с приглашения к диалогу, а не с подстрекательств или провокаций.

Отказ от роли жертвы

Не следует ставить себя в позицию жертвы. Важно, чтобы оба партнера рассматривали возможность перемен в своем поведении, а не только обвиняли друг друга.

Измените отношение к ссорам

Споры являются естественной частью отношений и могут быть полезны для их укрепления, если к ним подходить конструктивно.

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