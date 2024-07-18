Сваритися можна правильно: поради психолога, щоб не нашкодити стосункам

Часом навіть незначні суперечки можуть призвести до сварок, які шкодять стосункам. Без суперечок та конфліктів не обійтися будь-якій парі, проте це можна робити так, аби стосунки не розсипалися.

Психолог Ендрю Дж. Маршалл поділився порадами, як правильно сперечатися. Його поради опублікував портал Healthista.

Вибір слів

Маршалл радить уникати слів "завжди" і "ніколи", а також "мусиш" і "повинен", оскільки вони викликають негативну реакцію. Краще висловлювати свої почуття, кажучи "я сердитий", а не "ти мене бісиш".

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Один пункт за раз

Важливо зосередитися на одній проблемі за раз, а не перелічувати всі негаразди одразу. Це підвищує шанси на ефективне вирішення конфлікту.

Вставляйте похвалу

Висловлюючи незгоду, варто додавати компліменти або позитивні відгуки. Це допомагає зберегти позитивну атмосферу під час суперечки.

Відвертість у спілкуванні

Не варто очікувати, що партнер сам здогадається про ваші почуття або думки. Відвертість допомагає уникнути накопичення образ.

Суперечки під час діяльності

Не варто присвячувати весь час суперечці. Обговорюйте проблеми під час спільної діяльності, що зменшує емоційне напруження.

Узгодження часу

Якщо суперечка розпочалася перед сном, домовтеся продовжити її в інший зручний час, щоб уникнути емоційного виснаження.

Уникайте провокацій

Суперечка має починатися з запрошення до діалогу, а не з підбурювань чи провокацій.

Відмова від ролі жертви

Не варто ставити себе у позицію жертви. Важливо, щоб обидва партнери розглядали можливість змін у своїй поведінці, а не лише звинувачували одне одного.

Змініть ставлення до сварок

Суперечки є природною частиною стосунків і можуть бути корисними для їхнього зміцнення, якщо до них підходити конструктивно.

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