Сразу две красные магнитные бури ударят по Земле: когда ждать опасности

Июнь завершится несколькими мощными магнитными бурями, которые будут отрицательно влиять на метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

27 июня на Земле магнитная буря оранжевого уровня опасности. Согласно данным портала Meteoagent, уже 28 и 29 июня сила шторма достигнет пяти баллов (красный уровень опасности).

Важно отметить, что это лишь предварительный прогноз, поэтому фактическая интенсивность и продолжительность магнитных бурь могут измениться.

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Магнитные бури: календарь

Сразу две красные магнитные бури ударят по Земле: когда ждать опасности. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Сразу две красные магнитные бури ударят по Земле: когда ждать опасности. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Как магнитные бури оказывают влияние на человека?

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей по-разному, в зависимости от индивидуальной чувствительности. Некоторые люди могут не испытывать никаких симптомов, в то время как другие могут сталкиваться с такими проблемами, как головная боль, головокружение, снижение работоспособности, усталость, раздражительность, бессонница, боли в мышцах и суставах, перепады артериального давления и снижение самочувствия у людей с депрессией и хроническими болезнями.

Как уменьшить влияние магнитных бурь?

Чтобы облегчить влияние магнитных бурь на организм, попробуйте:

Соблюдать режим дня и хорошо высыпаться

Употреблять здоровую пищу

Пить много жидкости, особенно чистой воды

Избегать употребления алкоголя и кофе.

Больше проводить время на открытом воздухе.

При необходимости можно принять успокаивающие средства (по рекомендации врачом).

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