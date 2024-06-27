Червень завершиться кількома потужними магнітними бурями, що матимуть негативний вплив на метеозалежних людей та осіб з хронічними захворюваннями.

27 червня на Землі магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності. Згідно з даними порталу Meteoagent, вже 28 та 29 червня сила шторму сягне п'яти балів (червоний рівень небезпечності).

Важливо відзначити, що це лише попередній прогноз, тому фактична інтенсивність та тривалість магнітних бур можуть змінитися.

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Магнітні бурі: календар

Одразу дві червоні магнітні бурі влуплять по Землі: коли чекати на удари. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Як магнітні бурі впливають на людину?

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей по-різному, залежно від індивідуальної чутливості. Деякі люди можуть не відчувати жодних симптомів, тоді як інші можуть стикатися з такими проблемами, як головний біль, запаморочення, зниження працездатності, втома, дратівливість, безсонність, біль у м’язах і суглобах, перепади артеріального тиску та зниження самопочуття у людей з депресією та хронічними хворобами.

Як зменшити вплив магнітних бур?

Щоб полегшити вплив магнітних бур на організм, спробуйте:

Дотримуватися режиму дня та добре висипатися

Вживати здорову їжу

Пити багато рідини, особливо чистої води

Уникати вживання алкоголю та кави.

Більше проводити час на свіжому повітрі.

За потреби можна прийняти заспокійливі засоби (за рекомендацією лікарем).

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