Невдовзі Землю накриє сильна магнітна буря: небезпечні дати та як підготуватися

У середу та четвер, 26-27 червня, на Землі не спостерігається серйозного зрушення геомагнітного поля. Однак вже у п'ятницю, 28 червня, варто очікувати магнітної бурі помаранчевого рівня небезпечності.

Згідно з даними порталу Meteoagent, сила шторму сягне чотирьох балів. Магнітна буря може мати вагомий вплив на фізичний й емоційний стан метеопатів.

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Графік магнітних бур на червень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Люди з хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом знаходяться у зоні особливого ризику під час магнітних бур. Для зменшення негативного впливу рекомендується дотримуватися деяких правил здорового способу життя.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Уникати стресу та сильних фізичних навантажень.

Обмежити споживання жирної, смаженої, солоної та гострої їжі. Натомість варто збільшити вживання овочів та фруктів.

Відмовитися від кави, цигарок та алкоголю.

Пити більше рідини, переважно просту воду або трав'яні чаї.

Регулярно провітрювати приміщення та намагатися тримати вологість на оптимальному рівні.

Намагатися дотримуватися режиму сну, спати в той самий час і забезпечити достатню кількість сну.

Завдяки дотриманню цих порад можна зменшити негативні наслідки впливу магнітних бур на організм та зберегти здоров'я протягом травневого періоду.

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