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Специалисты подсказали рецепт дешевого домашнего удобрения для помидоров, чтобы увеличить урожай

Анастасия Крыщук

Специалисты подсказали рецепт дешевого домашнего удобрения для помидоров, чтобы увеличить урожай
Рецепт дешевого домашнего удобрения для помидоров

Помидоры являются популярной культурой во многих городах из-за того, насколько просто их выращивать. Ключ к получению больших плодов заключается в использовании правильного удобрения.

Лучшее время для подкормки растений томатов – это когда они прижились примерно через две-три недели после высадки на открытом воздухе. Однако вместо магазинных удобрений эксперты предлагают сделать собственное, сообщает Express.co.uk.

Для приготовления домашнего удобрения понадобятся:

  • одна столовая ложка соли Эпсома;
  • четыре-пять яичных скорлуп;
  • две столовые ложки костной муки;
  • одна столовая ложка пищевой соды;
  • четыре литра воды.

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Яичная скорлупа богата кальцием, который необходим для развития клеток и предотвращает загнивание конечностей цветов. Костная мука также богата кальцием, но также содержит фосфор, а пищевая сода помогает предотвратить болезни.

Промойте яичную скорлупу, чтобы удалить остатки яиц, а затем дайте высохнуть. Измельчите их в мелкий порошок, добавьте оставшиеся сухие составляющие, а затем медленно влейте воду, постоянно помешивая, чтобы все ингредиенты растворились.

Используйте эту смесь для полива растений томатов у основания растения, и будьте осторожны, чтобы не попасть на листья. Используйте удобрение каждые четыре-шесть недель в течение вегетационного периода.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно высаживать клубнику.

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