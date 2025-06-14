Солнце готовит сюрприз: на Землю надвигается мощная магнитная буря из-за гигантской дыры

На Солнце зафиксирована огромная корональная дыра – область с пониженным магнитным полем, через которую заряженные частицы солнечного ветра могут беспрепятственно вырываться в космос. Сейчас этот поток ориентирован непосредственно в сторону Земли.

По данным Национального центра космической погоды США (NOAA), это повлечет за собой геомагнитную бурю средней силы (класса G2), которая ожидается с субботы, 14 июня. Подобные бури типичны во время солнечного максимума – фазы пиковой активности Солнца в пределах его 11-летнего цикла.

Геомагнитная буря уровня G2 не представляет серьезной угрозы для большинства инфраструктур, однако в некоторых случаях спутникам может потребоваться корректировка орбиты. Также в полярных регионах возможны кратковременные перебои в работе радиосвязи на высоких частотах.

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Несмотря на потенциальные технические неудобства для жителей Земли магнитная буря может принести и зрелищный бонус: полярное сияние может проявиться на широтах до 55° как в Северном, так и в Южном полушариях. В Северном полушарии это открывает возможность увидеть увлекательное световое шоу жителям Канады, северных регионов США, северной части Европы, а возможно и некоторых областей Украины. Зеленые, розовые и фиолетовые волны света будут заметны при ясном небе и отсутствии городского освещения.

Единственное, что может помешать наблюдению – приближение дня летнего солнцестояния, которое приходится на 20 июня. Через короткие ночи и длинный световой день окно будет достаточно узким. Но если повезет с погодой, небо подарит редкое природное зрелище – атмосферное шоу, источником которого является Солнце.

Следует не забывать: подобные всплески солнечной активности – это не только эффектное явление, но и ценный научный сигнал, отражающий процессы, происходящие в недрах нашей звезды. Чем больше таких событий мы фиксируем и анализируем, тем глубже понимаем сложную природу Солнца и его влияние на жизнь и технологии на Земле.

Раньше мы рассказывали, что сильнейшая магнитная буря оказалась еще более мощной, чем думали.

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