Сокровища древнего мира: найдена гробница фараона, которая оставалась тайной более века

В Египте археологи обнаружили гробницу царя Тутмоса II, правившего в долине Нила между 1492 и 1479 годами до н. е. Это первое открытие царского захоронения за последние 100 лет со времен сенсационной находки гробницы Тутанхамона в 1922 году.

Об этом сообщает CBS News. Гробницу Тутмоса II удалось обнаружить благодаря общей египетско-британской археологической экспедиции в районе горы Фивы, расположенной к западу от Луксора, неподалеку от Долины царей. По данным Министерства туризма и древностей Египта, работы производились на территории гробницы №C4.

Вход в захоронение и главный проход были обнаружены еще в 2022 году, после чего исследователи приступили к тщательным внутренним раскопкам. Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта доктор Мохаммед Исмаил Халед отметил, что первоначально археологи предполагали, что захоронение принадлежит одной из жен фараона. Недалеко уже были найдены гробницы жен царя Тутмоса III и царицы Хатшепсут.

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В ходе дальнейших раскопок и исследования артефактов археологи получили новые доказательства, позволившие установить настоящего владельца гробницы – им оказался царь Тутмос II. По одной из версий, именно его жена и сводная сестра, царица Хатшепсут, организовала погребение фараона.

Доктор Мохаммед Исмаил Халед отметил, что на обломках алебастровых сосудов, найденных среди руин, содержатся надписи с именем Тутмоса II, где он упоминается как "умерший царь". Также там было обнаружено имя его супруги Хатшепсут. Эти показания помогли подтвердить, что именно Тутмос II владеет этой гробницей.

Доктор Халед охарактеризовал эту находку как одно из значимых археологических открытий последних лет. Обнаруженные артефакты являются ценным дополнением к общей картине истории региона и правлению фараона Тутмоса II.

Интересно, что мумия Тутмоса II была найдена еще в XIX веке, поскольку спустя столетие после его смерти тело фараона перезахоронили в другом месте после разграбления первобытной гробницы. Сегодня эта мумия является одним из самых важных экспонатов Каирского музея древностей.

Состояние гробницы до и после разбора завалов. Источник: facebook.com/tourismandantiq Состояние гробницы до и после разбора завалов. Источник: facebook.com/tourismandantiq

К сожалению, сама гробница сохранилась в крайне плохом состоянии. Кроме того, что ее ограбили еще в древности, она также получила значительные повреждения из-за подтопления во время наводнений. В результате большинство ее оригинального содержимого было либо потеряно, либо перенесено в другие места.

Напомним, ранее исследователи воспроизвели аромат древних мумий.

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