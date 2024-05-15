Сойдет вдвое быстрее: огородники дали совет, как ускорить рост рассады

Елена Улянич, заведующая кафедрой овощеводства Уманского национального университета садоводства, поделилась своими знаниями и опытом по выращиванию рассады. Она посоветовала обращать внимание на некоторые факторы, влияющие на рост рассады. Кроме того, есть методы, с помощью которых можно ускорить ее восхождение.

Климатические особенности региона:

Важно учитывать климат вашей местности, чтобы правильно рассчитать время посева семян и высадки рассады в открытый грунт. Не рискуйте высаживать рассаду, если существует вероятность заморозков.

Кассетный способ:

Елена Уляныч рекомендует использовать кассетный способ выращивания рассады. Это экономит семена, ведь каждое растение имеет четко очерченное место, а также облегчает пересадку в открытый грунт. Корневая система рассады остается невредимой, что способствует лучшему приживанию и более быстрому развитию.

Преимущества кассетного способа:

Уменьшает расход семян в шесть раз.

Растения без проблем адаптируются к новым условиям при пересадке.

Вегетационный период длится непрерывно.

Корневая система остается невредимой.

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Пересадка рассады:

Перед высадкой рассады в открытую почву важно ее закалить. Это делается путем уноса кассет в сутки на свежий воздух.

Замачивание семян:

Существует множество способов замачивания семян перед посевом. Елена Уляныч рекомендует использовать:

Кипяченую воду комнатной температуры: самый простой и доступный метод.

самый простой и доступный метод. Раствор марганцовокислого калия: дезинфицирует посевной материал (1% раствор в 20 минут).

дезинфицирует посевной материал (1% раствор в 20 минут). Раствор из древесной золы дополнительно питают семена (1 столовая ложка на 1 литр воды, замачивать 1 час).

Советы по выращиванию рассады:

Используйте качественные семена от проверенных производителей.

Обеспечьте рассаду достаточным количеством света и тепла.

Регулярно поливайте рассаду, но не допускайте переувлажнения.

Подкармливайте рассаду минеральными и органическими удобрениями.

Своевременно пикируйте рассаду (пересаживайте в большие емкости).

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить здоровую и крепкую рассаду, которая обрадует вас богатым урожаем.

Напомним, мы уже писали, как заставить рассаду прорасти, если она "уснула".

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