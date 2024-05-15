Сойдет вдвое быстрее: огородники дали совет, как ускорить рост рассады
Елена Улянич, заведующая кафедрой овощеводства Уманского национального университета садоводства, поделилась своими знаниями и опытом по выращиванию рассады. Она посоветовала обращать внимание на некоторые факторы, влияющие на рост рассады. Кроме того, есть методы, с помощью которых можно ускорить ее восхождение.
Климатические особенности региона:
Важно учитывать климат вашей местности, чтобы правильно рассчитать время посева семян и высадки рассады в открытый грунт. Не рискуйте высаживать рассаду, если существует вероятность заморозков.
Кассетный способ:
Елена Уляныч рекомендует использовать кассетный способ выращивания рассады. Это экономит семена, ведь каждое растение имеет четко очерченное место, а также облегчает пересадку в открытый грунт. Корневая система рассады остается невредимой, что способствует лучшему приживанию и более быстрому развитию.
Преимущества кассетного способа:
- Уменьшает расход семян в шесть раз.
- Растения без проблем адаптируются к новым условиям при пересадке.
- Вегетационный период длится непрерывно.
- Корневая система остается невредимой.
Читайте также: Когда и как сеять бархатцы, чтобы семена точно взошли
Пересадка рассады:
Перед высадкой рассады в открытую почву важно ее закалить. Это делается путем уноса кассет в сутки на свежий воздух.
Замачивание семян:
Существует множество способов замачивания семян перед посевом. Елена Уляныч рекомендует использовать:
- Кипяченую воду комнатной температуры: самый простой и доступный метод.
- Раствор марганцовокислого калия: дезинфицирует посевной материал (1% раствор в 20 минут).
- Раствор из древесной золы дополнительно питают семена (1 столовая ложка на 1 литр воды, замачивать 1 час).
Советы по выращиванию рассады:
- Используйте качественные семена от проверенных производителей.
- Обеспечьте рассаду достаточным количеством света и тепла.
- Регулярно поливайте рассаду, но не допускайте переувлажнения.
- Подкармливайте рассаду минеральными и органическими удобрениями.
- Своевременно пикируйте рассаду (пересаживайте в большие емкости).
Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить здоровую и крепкую рассаду, которая обрадует вас богатым урожаем.
Напомним, мы уже писали, как заставить рассаду прорасти, если она "уснула".
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!