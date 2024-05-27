Собственный кофе на вашем подоконнике: как вырастить кофейное дерево

Любите кофе? А что вы скажете на то, чтобы вырастить кофейное дерево у себя на подоконнике? Это не только отличный способ украсить интерьер, но и возможность получить собственный урожай экзотических плодов. Об этом пишет Обозреватель.

Как вырастить кофе дома?

Выбор семян:

Забудьте о проращивании зерен из кофейного магазина – они уже обжарены. Вам понадобятся специальные семена, которые можно приобрести в садовых центрах или онлайн-магазинах.

Проращивание:

Замочите семена на ночь при комнатной температуре. Высейте семена в горшок с кислым грунтом (pH 6-6,5). Слегка увлажнить почву и накрыть пленкой. Держите горшок в теплом месте (20-25 ° C) и регулярно проветривайте. Первая лестница появится через 1-1,5 месяца.

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Уход:

Кофе любит много рассеянного света, поэтому лучше разместить горшок у окна, но не на подоконнике. Оптимальная температура – 20-25°C. Полив – частый, но небольшими порциями. Обеспечьте высокую влажность воздуха (увлажнитель, поддон с галькой).

Цветение и плодоношение:

Кофейное дерево цветет через 3-5 лет после посадки. Для опыления цветков понадобится ваша помощь (ватный тампон, кисточка). Ягоды созревают, когда становятся красными. Собранные ягоды сушите на солнце, затем снимите мякоть и обжарьте зерна. Смолотые зерна станут основой для вашего собственноручно выращенного кофейного напитка.

Напомним, мы уже писали, как выращивать томаты дома.

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