Власна кава на вашому підвіконні: як виростити кавове дерево

Любите каву? А що ви скажете на те, щоб виростити кавове дерево у себе на підвіконні? Це не лише чудовий спосіб прикрасити інтер'єр, але й можливість отримати власний урожай екзотичних плодів. Про це пише Обозреватель.

Як виростити каву вдома?

Вибір насіння:

Забудьте про пророщування зерен з кавового магазину - вони вже обсмажені. Вам знадобиться спеціальне насіння,яке можна придбати в садових центрах або онлайн-магазинах.

Пророщування:

Замочіть насіння на ніч у кімнатній температурі. Висійте насіння в горщик з кислим ґрунтом (pH 6-6,5). Злегка зволожити ґрунт і накрити плівкою. Тримайте горщик у теплому місці (20-25°C) і регулярно провітрюйте. Перші сходи з'являться через 1-1,5 місяця.

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Догляд:

Кава любить багато розсіяного світла, тому краще розмістити горщик біля вікна, але не на підвіконні. Оптимальна температура - 20-25°C. Полив - частий, але невеликими порціями. Забезпечте високу вологість повітря (зволожувач, піддон з галькою).

Цвітіння та плодоношення:

Кавове дерево цвіте через 3-5 років після посадки. Для запилення квіток знадобиться ваша допомога (ватний тампон, пензлик). Ягоди достигають, коли стають червоними. Зібрані ягоди сушіть на сонці, потім зніміть м'якоть і обсмажте зерна. Змолоті зерна стануть основою для вашого власноруч вирощеного кавового напою.

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