Снижают урожайность: названы удобрения, которые не стоит использовать для помидоров

Часто можно встретить рекомендации по внесению конкретных удобрений непосредственно в лунку при посадке помидоров. Важно выбрать такие подкормки, которые будут способствовать здоровому росту и плодоношению кустов томатов, а не будут иметь пагубное влияние.

Команда UAportal подготовила советы от специалистов-агрономов по удобрениям, которых следует избегать.

Не каждый тип подкормки подходит для выращивания томатов. Они могут плохо отреагировать на определенные удобрения, что приведет к уменьшению урожая. Одним из факторов, который может повлиять на это, является использование золы. Важно избегать ее внесения непосредственно в посадочную лунку, поскольку она может вызвать закисление почвы. Слишком большое количество золы может даже привести к заболеваниям растений.

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Что касается внесения навоза в качестве удобрения, его также не рекомендуется добавлять прямо в лунку для посадки. Его следует применять во время осенней перекопки почвы. Если навоз был внесен еще в предыдущем сезоне и его хватает, это может быть даже лучше.

Свежий навоз категорически запрещено использовать, поскольку он может вызвать ожоги корневой системы томатов, что приведет к их гибели, а не к росту. Даже хорошо перегнивший навоз может негативно повлиять на урожайность.

Азотные удобрения часто используются для стимулирования роста зеленой массы. Может показаться, что это будет полезно для молодых растений, но существует риск перенасыщения азотом. В таком случае растение будет активно расти в листья, но это может негативно отразиться на количестве и качестве плодов.

Напомним, раньше мы рассказывали чем подкормить помидоры, чтобы они выросли большие и сладкие.

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