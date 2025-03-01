Шифр из прошлого: ученые зафиксировали аномальные сигналы из мертвой галактики, которые не поддаются объяснению

В космосе существует множество так называемых мёртвых галактик – звездных систем, в которых уже давно не образуются новые светила. Они состоят преимущественно из старых звезд и остатков взрывов сверхновых. С помощью канадского радиотелескопа CHIME астрономы обнаружили мертвую галактику в возрасте 11 миллиардов лет, излучающую загадочные световые вспышки.

Подобное явление не характерно для таких галактик, что ставит ученых в тупик. Исследования опубликовали в The Astrophysical Journal Letters, передает Live Science.

Зафиксированное световое явление оказалось быстрым радиовсплеском (FRB) – мощным космическим взрывом, который длится всего несколько миллисекунд, но может иметь яркость, эквивалентную свету миллионов звезд.

На сегодняшний день ученые классифицируют FRB как одноразовые или повторяющиеся радиовсплески. Их происхождение связывают с взрывами сверхновых, возникающих в молодых галактиках, где активно формируются новые звезды. Чем больше звезд в галактике, тем больше сверхновых, а значит, и FRB. Так что регистрация этого явления в мертвой галактике пока не имеет научного объяснения.

Художественное представление мертвой галактики (справа) по сравнению с Млечным Путем. Источник: Live Science Художественное представление мертвой галактики (справа) по сравнению с Млечным Путем. Источник: Live Science

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В рамках исследования ученые зафиксировали 22 радиосигнала, которые произошли от повторяющегося FRB в неожиданном месте. Выяснилось, что это радиоизлучение возникло в окрестностях древней галактики, возраст которой составляет 11 миллиардов лет. Галактика считается мёртвой, поскольку в ней давно прекратился процесс образования новых звезд.

Ученые подчеркивают, что это открытие не означает, что галактика "оживает" и снова создает новые светила. Однако это явление аномально, поскольку такие всплески радиоизлучения обычно наблюдаются в центральных частях галактик, а не на их окрестностях.

Астрономы пока предполагают, что источником этого FRB может быть столкновение двух старых звезд или взрыв белых карликов (остатков менее массивных звезд), что могло повлечь за собой образование загадочного радиоизлучения. В настоящее время у ученых еще много нерешенных вопросов, на которые нужно найти ответы.

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