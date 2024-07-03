Секреты звездного неба: стало известно, какое астрономическое явление спасло Колумба от смерти

Пятьсот двадцать лет назад произошло событие, спасшее жизнь легендарного исследователя морей Христофора Колумба и его экипажа. 29 февраля 1504 г. оказался благословенным для Колумба и его людей.

Не только потому, что это был редкий дополнительный день в високосном году, но и потому, что именно этой ночью над Карибским морем произошло полное лунное затмение. Известно, что это астрономическое событие позволило Колумбу использовать хитрость, чтобы заставить местных жителей обслуживать его и его команду, словно они были членами королевской семьи, отмечает IFLScience.

Полное лунное затмение происходит, когда Луна полностью попадает в тень Земли, которая перекрывает солнечный свет. Записи, приписываемые сыну Колумба, Фердинанду, свидетельствуют, что в начале 1504 отношения между европейцами и аборигенами Ямайки, где Колумб и его команда застряли с середины 1503, стали напряженными. Европейцы ожидали помощи, поскольку их корабль был поврежден.

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Сначала местное население гостеприимно принимало мореплавателей, предоставляя им еду в течение шести месяцев, но впоследствии их гостеприимство иссякло. Считается, что конфликт достиг апогея, когда часть экипажа Колумба восстала, повлекшие беспорядки, в результате которых погибли несколько местных жителей.

Колумб придумал разумный план, чтобы избежать мести и голода. Он имел при себе альманах, содержащий таблицы с астрономическими событиями, включая важные для мореплавателей данные о движениях Солнца, Луны, планет и звезд.

В последние дни зимы Колумб обнаружил в своих записях, что скоро должно произойти полное затмение Луны. Он обратился к лидеру местных жителей, заявив, что бог, которому он поклоняется, возмущен отказом аборигенов предоставлять убежище и продовольствие, поэтому решил наказать их, лишив Луну света.

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Согласно рассказам, когда наступило время затмения, предусмотренного Колумбом, вождь, охваченный ужасом, обратился с просьбой о прощении и обещанием умилостивить божество. С тех пор, как свидетельствуют предания, Колумбу и его экипажу больше ничего не хватало, у них было достаточно еды и ждали корабля, прибывшего в июне 1504 года.

Хотя точность этой истории остается под вопросом, известно, что 29 февраля 1504 над Ямайкой действительно наблюдалось полное лунное затмение.

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