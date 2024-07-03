Секрети зоряного неба: стало відомо, яке астрономічне явище врятувало Колумба від смерті

П’ятсот двадцять років назад сталася подія, яка врятувала життя легендарного дослідника морів Христофора Колумба та його екіпажу. 29 лютого 1504 року виявився благословенним для Колумба та його людей.

Не лише тому, що це був рідкісний додатковий день у високосному році, але й через те, що саме в цю ніч над Карибським морем відбулося повне місячне затемнення. Відомо, що ця астрономічна подія дозволила Колумбу використати хитрість, щоб змусити місцевих жителів обслуговувати його та його команду, ніби вони були членами королівської сім’ї, зазначає IFLScience.

Повне місячне затемнення має місце, коли Місяць повністю потрапляє у тінь Землі, яка перекриває сонячне світло. Записи, приписувані сину Колумба, Фердинанду, свідчать, що на початку 1504 року відносини між європейцями та аборигенами Ямайки, де Колумб і його команда застрягли з середини 1503 року, стали напруженими. Європейці очікували на допомогу, оскільки їхній корабель був ушкоджений.

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Спершу місцеве населення гостинно приймало мореплавців, надаючи їм їжу протягом шести місяців, але згодом їхня гостинність вичерпалася. Вважається, що конфлікт досягнув апогею, коли частина екіпажу Колумба повстала, спричинивши заворушення, в результаті яких загинуло кілька місцевих жителів.

Колумб вигадав розумний план, щоб уникнути помсти та голоду. Він мав при собі альманах, який містив таблиці з астрономічними подіями, включаючи важливі для мореплавців дані про рухи Сонця, Місяця, планет та зірок.

В останні дні зими Колумб виявив у своїх записах, що скоро має відбутися повне затемнення Місяця. Він звернувся до лідера місцевих жителів, заявивши, що бог, якому він поклоняється, обурений відмовою аборигенів надавати притулок і харчі, тому вирішив покарати їх, позбавивши Місяць світла.

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Згідно з оповідями, коли настав час затемнення, яке передбачив Колумб, вождь, охоплений жахом, звернувся з проханням про прощення та обіцянкою вмилостивити божество. З того часу, як свідчать перекази, Колумбу та його екіпажу більше нічого не бракувало, вони мали достатньо їжі і чекали на корабель, який прибув у червні 1504 року.

Хоча точність цієї історії залишається під питанням, відомо, що 29 лютого 1504 року над Ямайкою дійсно спостерігалося повне місячне затемнення.

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