Щебечет, свистит и мяукает: как разговаривает дикая кошка ягуарунди, напоминающая выдру (видео)

Ягуарунди – это необычные маленькие кошачьи, похожие по размеру на домашнюю кошку, с длинным телом, короткими ногами и круглой, плоской головой. Эти животные, обитающие в Америке, от Мексики до Центральной Аргентины, обладают уникальными вокальными способностями, обладая 13 разными звуками для общения.

Хотя ягуарунды и принадлежат к семье кошачьих, они не являются близкими родственниками ни ягуаров, ни других маленьких диких кошек Центральной Америки. На самом деле генетически они ближе к пуме или горному льву, пишет Live Science.

Ягуарунди известны своим необычным внешним видом: стройное, вытянутое тело, короткие ноги и маленькая, приплюснутая голова с округлыми ушами придают им больше сходства с выдрой или лаской, чем с кошкой. Эти животные выбирают для жизни густые, низменные районы с богатой растительностью, где они могут легко укрыться - кустарники, болота и леса.

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Несмотря на то, что ягуарунди не ревут, как большинство диких кошек, они обладают широким спектром звуков, которые используют для общения. В их "словарный запас" входят мурлыканье, крики, свист, мяуканье, лепет и даже птичий щебет.

Ягуарунди. Источник: reddit.com Ягуарунди. Источник: reddit.com

Ученые до сих пор точно не выяснили, как и почему ягуарунды используют так много разных звуков. Эти животные ведут довольно уединенный образ жизни, и их редко можно встретить в дикой природе. Однако исследования, проведенные с участием ягуарунди в неволе, показали, что они используют эти звуки для общения между собой, обозначения территории и поиска партнеров.

Исследователи Балаж Бузас и Эстер Гульяс, работавшие в Центре сохранения редких видов в графстве Кент, Англия, выращивали детенышей ягуарунди и наблюдали за их вокализацией. Они обнаружили, что котята использовали "короткий свисток", чтобы привлечь внимание, а взрослые отвечали им схожим "писком". "Длинный свист" или лепет использовались для приветствия, а взрослые самки мурлыкали, чтобы призвать котят. Как и в случае с домашними кошками, длинное мурлыканье ягуарунди свидетельствует об удовольствии, а громкое шипение или плевок – это предупреждение держаться подальше.

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