Названий найпотворніший собака у світі 2024: фото переможця

Цього року конкурс "Найпотворніша собака світу" у Каліфорнії приніс перемогу восьмирічному пекінесу з ім'ям Wild Thang, який вже п'ять разів брав участь у змаганнях. Після багатьох років участі, собака нарешті здобула перше місце на ярмарку Сонома-Марін у Петалумі.

Wild Thang народився в Лос-Анджелесі, а зараз живе в Орегоні зі своєю власницею Енн Льюїс. Перемога принесла дуету 5 000 доларів США та можливість виступити на The Today Show на NBC у Нью-Йорку, пише BBC.

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Переможець конкурсу Дикий Тханг. Джерело: AFP: Josh Edelson

Суддя конкурсу Фіона Ма зазначила, що Wild Thang завоював серця багатьох завдяки своїй наполегливості. "Він був фаворитом фанатів, і після п’яти років участі він нарешті здобув заслужену перемогу", – сказала Фіона Ма.

Життя Wild Thang не було легким. У дитинстві він заразився чумою, що спричинило незворотні пошкодження: зуби не виросли, через що язик залишився назовні, а права передня лапа має постійний рух. Проте, попри ці труднощі, собака залишається здоровим та щасливим.

Його Інстаграм використовується для збору коштів на допомогу іншим пекінесам, які перебувають у зонах бойових дій в Україні. Директор конкурсу наголосив на важливості вакцинації домашніх тварин, яку Wild Thang активно пропагує.

Друге місце у конкурсі здобув 14-річний мопс на ім’я Рим, прикутий до інвалідного візка.

Друге місце отримав мопс Рим. Джерело: Sonoma-Marin Fair

Його власниця Мішель Грейді була в захваті від результату та зазначила, що конкурс дає можливість підвищити обізнаність про порятунок і усиновлення тварин.

Третє місце посіла 14-річна собака-рятувальник змішаної породи на ім’я Дейзі Мей із Лафайєта, Каліфорнія.

Третє місце отримала Дейзі Мей. Джерело: AP: Nic Coury

Конкурс, що проводиться вже майже 50 років, має на меті підвищити обізнаність про догляд за домашніми тваринами та сприяти їх усиновленню, особливо тих, які мають медичні вади.

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