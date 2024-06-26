Щебече, свистить та нявкає: як розмовляє дика кішка ягуарунді, що нагадає видру (відео)

Ягуарунді - це незвичайні маленькі котячі, схожі за розміром на домашню кішку, з довгим тілом, короткими ногами та круглою, плескатою головою. Ці тварини, що мешкають в Америці, від Мексики до Центральної Аргентини, мають унікальні вокальні здібності, володіючи 13 різними звуками для спілкування.

Хоча ягуарунді і належать до родини котячих, вони не є близькими родичами ні ягуарів, ні інших маленьких диких кішок Центральної Америки. Насправді генетично вони ближчі до пуми чи гірського лева, пише Live Science.

Ягуарунді відомі своїм незвичайним зовнішнім виглядом: струнке, витягнуте тіло, короткі ноги та маленька, приплюснута голова з округлими вухами надають їм більше схожості з видрою чи ласкою, ніж з кішкою. Ці тварини обирають для життя густі, низинні райони з багатою рослинністю, де вони можуть легко сховатися, - чагарники, болота та ліси.

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Попри те, що ягуарунді не ревуть, як більшість диких котів, вони володіють широким спектром звуків, які використовують для спілкування. До їхнього "словникового запасу" входять муркотіння, крики, свист, нявкання, лепет та навіть пташине щебетання.

Ягуарунді. Джерело: reddit.com

Вчені досі точно не з'ясували, як і чому ягуарунді використовують так багато різних звуків. Ці тварини ведуть досить відлюдний спосіб життя, і їх рідко можна зустріти в дикій природі. Проте дослідження, проведені за участю ягуарунді в неволі, показали, що вони використовують ці звуки для спілкування між собою, позначення території та пошуку партнерів.

Дослідники Балаж Бузас та Естер Гульяс, які працювали в Центрі збереження рідкісних видів у графстві Кент, Англія, вирощували дитинчат ягуарунді та спостерігали за їхньою вокалізацією. Вони виявили, що кошенята використовували "короткий свисток", щоб привернути увагу, а дорослі відповідали їм схожим "писком". "Довгий свист" або лепет використовувалися для вітання, а дорослі самки муркотіли, щоб закликати кошенят. Як і у випадку з домашніми кішками, довге муркотіння ягуарунді свідчить про задоволення, а гучне шипіння або плювок - це попередження триматися подалі.

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