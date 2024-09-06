Самые распространенные ультраобработанные продукты, которые лучше избегать
Самые распространенные ультраобработанные продукты:
- хлеб массового производства
- сухие сладкие завтраки
- супы быстрого приготовления, различные порошковые пюре и т.п.
- фруктовые йогурты
- переработанные мясные продукты (ветчина, колбасы)
- снеки (чипсы и печенье)
- мороженое
- сладкие безалкогольные напитки
Друзья, важно уметь читать этикетки и выбирать правильные продукты. Хлеб можно и нужно есть. Но одно дело – цельнозерновой хлеб с хорошим, коротким, понятным составом, другое дело – тостовый, который не то, чтобы не несет никакой пользы, а в перспективе долговременного потребления может быть даже вредным. Это касается всех продуктов. Будьте здоровы!