Самая опасная часть мирового океана: где на планете волны достигают 25 метров

Пролив Дрейка – это океанский канал, расположенный между южным побережьем Южной Америки и Западным Антарктическим полуостровом. Названный в честь исследователя XVI века сэр Фрэнсис Дрейк, этот пролив славится своими невероятно сильными штормами и огромными волнами высотой до 25 метров.

Об этом сообщает Live Science. Пролив Дрейка соединяет Атлантический, Тихий и Южный океаны и, как отмечал Альфред Лансинг в 1959 году, является "самой ужасной частью океана на планете". Ее ширина составляет около 965 километров, что делает пролив достаточно узким по сравнению с окружающими его океанскими пространствами.

Исследователи отмечают, что из-за ограниченной ширины канала течения ускоряются при прохождении через него. То же касается и южных ветров, беспрепятственно перемещающихся с запада на восток вокруг Антарктиды, пока не попадают в Пролив Дрейка.

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В 2024 году Карен Гейвуд, профессор физической океанографии в Университете Восточной Англии, совершила переход через Пролив Дрейка. По ее словам, это место можно охарактеризовать как "плавильный котел" для течений Атлантического, Тихого и Южного океанов. Воды здесь настолько бурные, что слои воды, обычно распределяющиеся по морям, смешиваются между собой. Это способствует тому, что пролив поглощает гораздо больше углерода, чем другие части океана.

Известно, что мировой океан является одним из самых больших резервуаров углерода на планете, удерживая около 30% всех высвобождаемых в атмосферу выбросов углерода. Теперь ученые считают, что Пролив Дрейка может быть одним из немногих мест, где этот процесс особенно выражен.

Пролив Дрейка также играет ключевую роль в поддержании холода в Антарктиде, отделяя теплый воздух, который в противном случае проникал бы из Южной Америки. Исследования свидетельствуют, что открытие Протока Дрейка между 49 и 17 миллионами лет назад стало фактором, что привело к значительному охлаждению в Антарктиде и способствовало формированию огромных ледяных щитов на континенте.

По словам Альберто Навейра Гарабато, профессора физической океанографии в Университете Саутгемптона, падение температуры при прохождении через Пролив Дрейка можно заметить даже на кораблях. Исследователи пришли к выводу, что экстремальные ветры и течения, которые совершают путешествие через пролив очень опасным для судов, действительно выполняют важную роль в защите Антарктиды, способствуя поддержанию ее холодного климата. Моделирование также показывают, что без пролива Дрейка Антарктида потеряла бы значительную часть своего ледникового покрова.

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