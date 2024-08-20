Салат с курицей и брокколи: готовить можно весь год

Все легко, просто, вкусно и полезно! А готовить такой салат можно круглый год. Подходит как свежая, так и замороженная брокколи.

Чтобы придать этому блюду оригинальность и насыщенность вкуса, я добавляю ароматное масло с травами базилик, орегано, розмарин. Как вы знаете, это очень вкусно не только в качестве заправки в салаты, но и для жарки и запекания. Так что готовьте с удовольствием и добавляйте новые вкусы в ежедневные блюда.

250 г куриного филе

250 г брокколи

100 г твердого сыра

100 гр томатов черри

20 – 30 мл ароматного масла "Олейна" с травами базилик, орегано, розмарин

Соль

5-7 мл лимонного сока

Филе курицы порезать на небольшие кусочки добавить 10 мл ароматного масла "Олейна" с травами базилик, орегано, розмарин. Посолить и обжарить, можно использовать отварную курицу.

Брокколи порезать на соцветия, бросить в кипящую подсоленную воду на несколько минут.

Переложить в холодную воду, чтобы сохранить насыщенный цвет брокколи.

Натереть творог на большой терке, порезать черри.

Смешать все ингредиенты, посолить по вкусу, заправить растительным маслом и сбрызнуть лимонным соком.